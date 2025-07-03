Нефтегазовые доходы России упали

Минфин сообщил о падении нефтегазовых доходов России в июне ниже 500 млрд рублей

Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам июня составили 494,8 миллиарда рублей, что стало минимальным значением с января 2024 года. Об этом сообщает Минфин.

По сравнению с предыдущим месяцем они сократились почти на 18 миллиардов рублей. При этом упали доходы от продажи как нефти, так и газа вместе с газовым конденсатом.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило 7,05 миллиарда рублей. В июле ведомство ожидает, что до базового уровня не хватит 25,82 миллиарда рублей.

Исходя из этих цифр, в период с 7 июля по 6 августа на продажу иностранной валюты и золота направят 18,77 миллиарда рублей, то есть по 820 миллионов рублей в каждый торговый день.

Главной причиной падения нефтегазовых доходов остается уровень цен на сырье. Непродолжительный взлет стоимости нефти во время конфликта между Израилем и Ираном не изменил общую тенденцию.

В июне стоимость нефти Urals, используемая в целях налогообложения (отличается от цены самого сорта), по данным Минэкономразвития, составила 59,84 доллара за баррель, что ниже цены отсечения в бюджетном правиле.

Ранее министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что при подготовке бюджета на 2026 год будет рассматриваться изменение цены отсечения в рамках бюджетного правила. По его словам, в противном случае Россия столкнется с исчерпанием Фонда национального благосостояния (ФНБ).