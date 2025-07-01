Российская нефть резко подешевела

МЭР: Средняя цена российской нефти Urals упала почти на 14 процентов в июне

По итогам июня 2025 года средняя стоимость российской нефти Urals, используемая для расчета сырьевых налогов, сократилась почти на 14 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустилась до отметки в 59,84 доллара за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства экономического развития (МЭР) РФ.

Для сравнения, в июне 2024-го средняя цена Urals составляла 69,58 доллара за баррель. Таким образом, за последний год стоимость важного для формирования российского бюджета сорта сырья сократилась в общей сложности на 9,74 доллара, следует из данных ведомства.

Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется для компаний-налогоплательщиков на ежемесячной основе. Она формируется исходя из суммы нефтяных котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженных на коэффициент 0,78, и котировок ESPO blend FOB Kozmino, умноженных на коэффициент 0,22. Эти цены рассчитываются на базе данных, предоставленных ценовым агентством Argus.

На протяжении апреля-мая 2025 года средняя цена Urals оказывалась стабильно ниже 55 долларов за баррель. Так, во втором месяце весны показатель составил 54,8 доллара, а в мае упал до 52,08 доллара. Снижение котировок затронуло не только российскую, но и эталонную североморскую марку Brent. Подобная динамика была обусловлена в том числе возросшими опасениями участников рынка по поводу снижения деловой и производственной активности в мире из-за торговых войн. На этом фоне налоговые доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в последний месяц весны рухнули на 35 процентов год к году и достигли 513 миллиардов рублей.

На этом фоне министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что при подготовке бюджета на 2026 год будет рассматриваться изменение цены отсечения нефти в рамках бюджетного правила. Нынешний уровень в 60 долларов за баррель, пояснил он, перестал отвечать вызовам времени с учетом волатильности на российском и мировом энергорынках.