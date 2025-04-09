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12:23, 9 апреля 2025Экономика

Дефицит всех бюджетов России подошел к четырем триллионам рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ за январь-февраль составил 3,8 трлн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По итогам первых двух месяцев 2025 года дефицит консолидированного бюджета России (включает в себя бюджеты всех уровней) составил 3,805 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные федерального казначейства сообщает «Интерфакс».

Еще в январе показатель был равен 720,6 миллиарда рублей, а в феврале резко вырос. Годом ранее два месяца дефицит был почти в десять раз меньше — 412 миллиарда рублей.

К такому результату привело как сокращение доходов, так и рост расходов. Первые упали с 9,648 триллиона рублей до 8,539 триллиона, а вторые выросли с 10,06 триллиона рублей до 12,344 триллиона. Вместе с тем в январе-феврале 2023 года дефицит консолидированного бюджета составлял 6 триллионов 132,6 миллиарда рублей.

Дефицит федерального бюджета России в январе-феврале составил 3,841 триллиона рублей при доходах 3,923 триллиона и расходах 7,764 триллиона. К концу первого квартала он опустился до 2,173 триллиона рублей или 1 процент от ВВП, что почти в два раза больше, чем запланировано по итогам года (1,173 триллиона рублей).

В Минфине подчеркивают, что текущий результат не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса, хотя и признают отставание нефтегазовых доходов от плана в последний месяц.

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