Adidas подал заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда в России

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas зарегистрирует новый бренд в России. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Известно, что марка подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию своего логотипа. Adidas регистрирует товарные знаки по классам международной классификации товаров и услуг, позволяющим продавать и производить одежду, обувь, головные уборы, спортивные товары, ювелирные и парфюмерные изделия.

Adidas приостановил деятельность в стране вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma. Владелец отечественного бренда одежды Yamal заявил, что готов занять освободившуюся нишу.