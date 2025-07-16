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12:16, 16 июля 2025Ценности

Adidas зарегистрирует новый бренд в России

Adidas подал заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда в России
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: piyaphun phunyammalee / Shutterstock / Fotodom  

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas зарегистрирует новый бренд в России. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Известно, что марка подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию своего логотипа. Adidas регистрирует товарные знаки по классам международной классификации товаров и услуг, позволяющим продавать и производить одежду, обувь, головные уборы, спортивные товары, ювелирные и парфюмерные изделия.

Adidas приостановил деятельность в стране вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma. Владелец отечественного бренда одежды Yamal заявил, что готов занять освободившуюся нишу.

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