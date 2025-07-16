В России разъяснили возможные штрафы за музыку, фильмы и соцсети

Депутат Валеев: Штрафы будет касаться только экстремистских материалов в сети

Административная ответственность за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с помощью сервиса VPN, не будет распространяться за пользование Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а также за просмотр музыки и фильмов, если они не внесены в реестр экстремистских материалов. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в разговоре с «Лентой.ру» также подчеркнул, что законопроект устанавливает ответственность за уже существующие запреты и относится только к материалам из реестра.

Нет никаких штрафов за просмотр какого-то контента в интернете. Есть ответственность за нарушение установленных запретов. У нас все экстремистские материалы включаются в федеральный реестр. Вот за поиск этих экстремистских материалов и их распространение устанавливается административная ответственность, в этом смысл законопроекта. Он касается именно экстремистских материалов, никаких других Эрнест Валеев депутат

Он подчеркнул, что не устанавливается никаких новых правил, запретов или ограничений.

«Мы устанавливаем ответственность за уже существующие в действующем законодательстве Российской Федерации запреты и ограничения. Раньше не было установлено ответственности, сейчас административная ответственность за это устанавливается, вот и все», — сообщил он.

Депутат также отметил, что порядок признания материалов экстремистскими, включение в реестр, обязанность операторов связи извещать правоохранительные органы — все это в действующем законодательстве уже есть.

Накануне, 15 июля, в электронной базе Госдумы появился законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за поиск экстремистских материалов в интернете. Штраф рискуют получить россияне, которые, обходя блокировки в том числе при помощи VPN, пытаются заполучить доступ к заведомо экстремистским материалам. Авторы инициативы также считают, что распространение информации о способах обхода блокировок способствует доступу к противоправному контенту.

Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.