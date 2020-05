Россия обвинила Европу в ведении информационной войны

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, европейские чиновники продолжают вести «гибридную войну» с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вирус вирусом, а информационная война по расписанию: официальный спикер Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано в интервью немецкой Bild am Sonntag в очередной раз "заклеймил" российскую пропаганду», — сказал Косачев.

Сенатор также обвинил Стано в том, что тот преследует личный интерес, распространяя теории о российском заговоре. Еврокомиссар является представителем EastStratcom Task Forse — службы, созданной по борьбе с дезинформацией. Косачев считает, что по этой причине Стано заинтересован в продолжении «гибридной войны» и, как следствие, финансировании ее инструментов.

«Не случайно в начале апреля именно этот спикер ЕС на фоне призывов многих политиков мира, от генсека ООН до европейских парламентариев, отменить санкции в условиях пандемии инфекции COVID-19 особо подчеркивал: в Европейском союзе не видят проблем в сохранении антироссийских санкций, и никаких причин их отменять нет», — подчеркнул член Совфеда.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко отреагировал на обвинения Еврокомиссии в том, что Россия якобы распространяет теорию заговора и дезинформацию о коронавирусе. По его словам, Стано следовало бы обратить внимание на публикации в Financial Times и New York Times, в которых утверждалось, что статистика смертности в России безосновательно занижена.

17 мая Стано в интервью таблоиду Bild обвинил Россию в распространении теорий заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа. По его словам, распространению в Европе теорий и дезинформации способствуют различные дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ. Распространение такой информации, уверен Стано, может иметь существенные последствия для общественного здравоохранения.

Примеров дезинформации и упоминания конкретных СМИ в таблоиде не приводится.

Ранее американские издания The New York Times и Financial Times написали, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности. МИД России назвал материалы изданий фейком и антироссийской пропагандой и объявил о намерении обратиться в секретариат ООН к генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле и к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!