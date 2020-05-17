Россию обвинили в распространении «теорий заговора»

Еврокомиссия (ЕК) обвинила Россию в распространении «теорий заговора» и дезинформации о коронавирусе нового типа. Об этом в интервью таблоиду Bild заявил официальный представитель ЕК Питер Стано.

По его словам, распространению в Европе теорий и дезинформации способствуют различные дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ. Распространение такой информации, уверен Стано, может иметь существенные последствия для общественного здравоохранения.

Примеров дезинформации и упоминания конкретных СМИ в таблоиде не приводится. Представитель Еврокомиссии заявил, что Россия преследует цель «поставить под сомнение авторитет и способность ЕС и стран-членов объединения преодолеть кризис», и якобы стремится «подорвать доверие общественности к местным властям».

14 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай занимаются информационными атаками на страны Запада с целью дестабилизировать их в условиях пандемии коронавируса. Он указал, что дезинформацию распространяют не только официальные лица, но и скрытые источники. Он считает, что цель этого воздействия — увеличение своего влияния среди стран НАТО и дестабилизация мирового порядка.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее ответил на схожие обвинения со стороны Евросоюза: он отметил, что в них нет ни одного примера дезинформации с российской стороны.

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