Генсек НАТО обвинил Россию в информационной атаке на Запад

Россия и Китай занимаются информационными атаками на страны Запада с целью дестабилизировать их в условиях пандемии коронавируса. Об этом в интервью итальянской газете La Rebubblica 13 мая заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Российские и китайские игроки, государственные и негосударственные, распространили массу информации и пропаганды для искажения правды. Это неправильное отношение», — приводит РИА Новости его слова.

Столтенберг указал, что дезинформацию распространяют не только официальные лица РФ и КНР, но и скрытые источники. Он считает, что цель этого воздействия — увеличение своего влияния среди стран НАТО и дестабилизация мирового порядка.

Генсек указал на то, что Россия превратила миссию по помощи Италии с эпидемией коронавируса в «пропагандистскую операцию». «В целом, это правительства должны решать, принимать ли помощь от тех, кто готов ее предложить. Но важно, чтобы помощь не использовалась для дезинформации», — заявил он.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее ответил на схожие обвинения со стороны Евросоюза: он отметил, что в них нет ни одного примера дезинформации с российской стороны.

Весной 2020 года российские военные поддержали итальянских медиков в борьбе с пандемией: они находились в стране более месяца, помогали с госпитализацией и уходом за больными, а также доставили необходимое оборудование и медикаменты.

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