Из Италии вылетел четвертый самолет с российскими военными

Четвертый самолет с российскими военными специалистами, помогавшими бороться с коронавирусом, вылетел из Италии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны.

Самолет Ил-76, принадлежащий Военно-космическим силам России, вылетел с аэродрома Виллафранка итальянского города Верона.

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Первые самолеты с российскими военными специалистами вернулись из Италии 8 мая. Утром в субботу, 9 мая, из Вероны вылетел третий рейс.

Ранее министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини в телефонной беседе с российским коллегой Сергеем Шойгу поблагодарил его за помощь стране в борьбе с коронавирусом и заявил о готовности к ответным мерам.

Российские военные прибыли в Италию в конце марта. Они помогали в госпитализации и лечении больных, а также доставили необходимые оборудование и медикаменты. По последним данным, в стране 217,1 тысячи зараженных коронавирусом. 30,2 тысячи человек погибли, а более 99 тысяч вылечились.

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