Италия предложила помощь России в борьбе с коронавирусом

Италия предлагает свою помощь России в борьбе с коронавирусом. Об этом сказал министр обороны Лоренцо Гуэрин в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в Риме поблагодарили Москву за оказанную ею помощь, а также выразили готовность предоставить медицинскую помощь для борьбы с пандемией в случае необходимости. Стороны перед этим договорились, что 7 мая из Италии начнется вывод российских военных специалистов.

22 марта стало известно, что Россия решила отправить в Италию восемь мобильных бригад военных специалистов-вирусологов для помощи в борьбе с распространением коронавируса. 16 апреля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, из России прибыли пять рейсов, где было 330 тысяч масок, тысяча защитных костюмов, многочисленные аппараты ИВЛ и другое оборудование. Также тогда он отметил, что прибытие бортов с новыми аппаратами ИВЛ ожидается в ближайшие недели.

Общее число жертв коронавируса в Италии достигло 29 684. По официальным данным, в этой стране зафиксировано более 214 тысячи инфицированных, 93 тысячи — вылечились. В России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

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