Россия отправит еще больше аппаратов ИВЛ в Италию

Россия отправит еще больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Италию. Об этом рассказал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает РИА Новости.
По словам главы МИД, из России уже прибыли пять рейсов, где было 330 тысяч масок, тысяча защитных костюмов, многочисленные аппараты ИВЛ и другое оборудование. Он отметил, что прибытие бортов с новыми аппаратами ИВЛ ожидается в ближайшие недели. Далее министр рассказал Сенату о помощи из других стран.
При этом Ди Майо отдельно подчеркнул, что полученная Римом помощь никаким образом не сможет изменить «панораму альянсов, к которым Италия принадлежит исторически».
В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.
Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По последним данным, там более 165,2 тысячи инфицированных. 22 тысячи человек погибли от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения