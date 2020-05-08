Помогавшие Италии российские военные отправились домой

Первый самолет с российскими военными, которые работали в итальянском Бергамо и помогали бороться с коронавирусом, отправился домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что самолет вылетел с аэродрома Виллафранка города Верона. Российские специалисты пробыли там больше месяца.

7 мая министр обороны Италии Лоренцо Гуэрин поблагодарил Москву за оказанную помощь, а также выразил готовность предоставить медицинскую помощь для борьбы с пандемией в случае необходимости.

16 апреля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из России прибыли пять рейсов, где было 330 тысяч масок, тысяча защитных костюмов, многочисленные аппараты ИВЛ и другое оборудование.

Решение об отправке российских вирусологов в Италию, было принято 22 марта. По последним данным, в стране 215,8 тысячи зараженных коронавирусом. 29,9 тысячи человек погибли, а 96,2 тысячи вылечились.

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