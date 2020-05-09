Второй самолет с российскими военными вернулся из Италии на родину

Второй самолет с российскими военными, которые работали в Италии и помогали бороться с коронавирусом, отправился домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

На аэродроме «Чкаловский» в Московской области, куда прибыл самолет Ил-76 ВКС России, прошел торжественный митинг, в ходе которого наиболее отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные знаки отличия.

Ранее из Италии прибыл первый самолет с российскими военными. Они вылетели с аэродрома Виллафранка города Верона.

7 мая министр обороны Италии Лоренцо Гуэрин поблагодарил Россию за оказанную помощь, а также выразил готовность предоставить медицинскую помощь для борьбы с пандемией в случае необходимости.

16 апреля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из России прибыли пять рейсов, где было 330 тысяч масок, тысяча защитных костюмов, многочисленные аппараты ИВЛ и другое оборудование.

Решение об отправке российских вирусологов в Италию, было принято 22 марта. По последним данным, в стране 217,1 тысячи зараженных коронавирусом. 30,2 тысячи человек погибли, а более 99 тысяч вылечились.

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