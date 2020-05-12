В России раскрыли статистику смертности пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии военного госпиталя имени Бурденко Алексей Федоров раскрыл статистику смертности пациентов с коронавирусом. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Врач рассказал, что в клинической больнице №40 в Коммунарке 86 процентов пациентов, подключенных к ИВЛ, погибли.

Федоров подчеркнул, что, несмотря на неутешительные цифры, не подключать задыхающегося к аппарату нельзя, это убийство.

Завотделением отметил, что реаниматологи всеми способами пытаются оттянуть перевод пациента на ИВЛ.

Медик также нарисовал модель типичного пациента реанимации — это мужчина 40 и более лет с лишним весом, нередко с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением углеводного обмена. Врач отметил, что это не значит, что в таких палатах нет женщин или худых и молодых инфицированных людей, их просто явно меньше.

По состоянию на 12 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!