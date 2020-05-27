Собянин заявил о следующих шагах выхода из ограничений по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня в столице уже можно предпринимать следующие шаги по выходу из ограничений по коронавирусу. Об этом он заявил на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, прямую трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из этой кризисной ситуации», — отметил градоначальник, предложив с 1 июня разрешить всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг в Москве. Он подчеркнул, что в этой сфере работают сотни тысяч людей.

Он добавил, что в Москве на 40 процентов снизилось количество госпитализаций тяжелых больных и госпитализаций пациентов с вызванными COVID-19 пневмониями.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что Москва готова к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. По ее словам, индекс распространения инфекции в столице позволяет говорить о скором снятии ограничений.

По состоянию на 27 мая в Москве зарегистрировано 171 443 случая заражения коронавирусом, всего по России — 370 680 случаев. С начала эпидемии 142 208 человек выздоровели, еще 3968 пациентов с подтвержденным COVD-19 умерли.

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