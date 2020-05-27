Роспотребнадзор рассказал о контролируемой ситуации с коронавирусом в Москве

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева рассказала, что ситуация с коронавирусом в столице полностью контролируемая. Ее слова приводит РИА Новости в среду, 27 мая.

«По мировому опыту были сформированы четыре фазы [распространения инфекции]: первая — это когда отсутствует регистрация вируса на территории страны, вторая — когда единичные случаи регистрации, дальше завозные и масштабное распространение инфекции. До четвертой фазы мы не дошли и не дойдем, потому что на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая», — сказала Андреева.

Ранее Андреева заявила, что Москва готова к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. По ее словам, индекс распространения инфекции в столице позволяет говорить о скором снятии ограничений.

По состоянию на 27 мая в Москве зарегистрировано 171 443 случая заражения коронавирусом, всего по России — 370 680 случаев. С начала эпидемии 142 208 человек выздоровели, еще 3968 пациентов с подтвержденным COVD-19 умерли.

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