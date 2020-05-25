Россиянам дали советы по выходу из режима самоизоляции

Опрошенные РИА Новости эксперты дали советы россиянам по выходу из режима самоизоляции и возвращению к рабочим будням

Они порекомендовали гражданам начинать подготовку к рабочим дням как минимум за неделю, а идеале — почти за месяц. Так, организм успеет привыкнуть к нагрузкам и станет менее восприимчив к стрессу.

По мнению врача-психиатра Московской области Ольги Сиволдаевой, для этой цели будет полезной имитация трудовых дней: «вставать не позднее 7-8 часов утра, собираться в привычном для себя режиме, как это делалось ранее». Также необходимо составить режим дня с правильной организацией отдыха, который включал бы приемы пищи и выходы на улицу.

В противном случае организм испытает стресс, который будет выражаться в общем недомогании, слабости, снижении концентрации внимания. Улучшить эмоциональный фон в этот период поможет шопинг, убеждена она. Кроме того, специалист посоветовала принимать витаминные комплексы, в частности, группы B и C, и чаще бывать на солнце.

Невролог консультативно-диагностического центра Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского Ольга Штанг в свою очередь заметила, что сам факт выхода на работу и общение с людьми после долгой самоизоляции минимизирует стрессовый фактор. «Я вижу по своим пациентам и сотрудникам, что все рвутся на работу. Люди понимают цену того, что потеряли. В этот период они испытают радость. Мне кажется, многие пересмотрели жизненные ценности, позиции, оценили работу и людей», — заявила она.

По данным сервиса «Работу.ру», половина россиян после отмены режима самоизоляции планируют вернуться на работу в офис. Еще треть (30 процентов) хочет чередовать удаленную и офисную работу. Работать из дома понравилось каждому пятому — они хотели бы продолжить трудиться в таком режиме.

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