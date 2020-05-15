Каждому третьему россиянину понравилось работать на удаленке

Большинство россиян без труда перестроилось на дистанционный режим работы, удаленка понравилась каждому третьему, свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ.

После начала эпидемии коронавируса 27 процентов опрошенных продолжили выполнять свои обязанности в офисе или на предприятии, 16 процентов полностью или частично перешли на работу из дома, еще два процента трудились в таком формате и до пандемии. 54 процента россиян сейчас не работают. В эту группу попали пенсионеры, студенты и трудоспособные граждане, временно оказавшиеся неработающими из-за режима самоизоляции.

В основном дистанционно работают жители городов-миллионников и специалисты с высшим образованием. В бюджетной сфере на удаленку перешло 60 процентов работников (врач, учитель, воспитатель, научный сотрудник), в коммерческой — 51 процент (дизайнер, инженер, конструктор, юрисконсульт).

61 процент из тех, кто стал трудиться из дома, оценили свой опыт перехода как отрицательный, еще 36 процентов остались довольны. Последние преимущественно аргументировали свое отношение экономией времени на дороге, комфортной домашней обстановкой, возможностью составить гибкий график работы. Среди недостатков респонденты выделили сложность в концентрации и необходимость лично контактировать с людьми, также каждому десятому просто надоело сидеть дома.

Многим россиянам не пришлось осваивать новых навыков при смене режима работы. В основном сотрудникам пришлось изучить новое программное обеспечение (мессенджеры, программы для проведения видеоконференций). Участники исследования лучше всего освоили фотографирование и съемку видео на гаджеты, поиск информации в интернете, общение в мессенджерах, использование электронной почты. Самыми редко встречающимися навыками оказались редактирование фото, монтаж видео, подготовка презентаций, установка и настройка ПО.

Опрос проводился 30 апреля методом телефонного интервью. В нем приняли участи 1600 человек от 18 лет и старше.

Ранее сотрудники сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» выяснили, что после отмены ограничительных мер половина россиян планируют вернуться на работу в офис.

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