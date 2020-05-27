Стало известно о готовности Москвы сразу к двум этапам снятия ограничений

Москва готова к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева, передает РИА Новости.

По ее словам, индекс распространения инфекции в Москве позволяет говорить о скором снятии ограничений.

«Есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции <...> Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85 <...> Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятию ограничений», — сказала Андреева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое поэтапное смягчение действующих ограничительных мер в Москве. По его словам, ситуация с распространением коронавируса продолжила постепенно улучшаться.

По данным на 27 мая, в Москве выявлено 2140 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в столице скончались 73 пациента с коронавирусом, вылечились — 5839 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Москве увеличилось до 171 443. Выздоровели 67458 человек, умерли 2183 пациента.

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