Собянин анонсировал новое смягчение ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое поэтапное смягчение действующих ограничительных мер в Москве. Об этом сообщается на его официальном сайте.

По словам главы города, в прошедшие выходные ситуация с распространением коронавируса продолжила постепенно улучшаться.

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Ранее стало известно, что с 26 мая в Москве волонтеры смогут посещать приюты для бездомных собак и кошек, чтобы передать лекарства, корма, необходимые вещи, а также выгуливать подопечных. Для посещения приюта понадобится заранее оформить ID волонтера. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно, все они должны носить маски и перчатки.

По данным на 25 мая, в Москве выявлено 166473 случаев коронавируа. Умерли 2034 человека, выздоровели 53586. Всего в России зафиксировано 352 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране умерли 3633 человека, выздоровели 118 798.

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