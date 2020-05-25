Собянин снял еще одно ограничение в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил еще одно ограничение в Москве: волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных. Об этом сообщается на сайте градоначальника в понедельник, 25 мая.

«С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек — передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев», — написал он.

Мэр отметил, что власти Москвы в ближайшее время планируют дальнейшее поэтапное смягчение ограничительных мер.

Собянин также уточнил, что для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера. Кроме того, по его словам, каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно, все они должны носить маски и перчатки.

За последние сутки в России зафиксировано 8946 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Всего с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у более чем 350 тысяч россиян.

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