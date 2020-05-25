В Москве подсчитали потери от коронавируса

Из-за пандемии коронавируса московский бюджет уже потерял около 160 миллиардов рублей. По подсчетам столичных властей, общие потери могут составить 600 миллиардов, передает РИА Новости.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в целом экономическая ситуация в городе критической не является. Он уточнил, что из-за ограничений, введенных из-за эпидемии, большая часть столичных предприятий пока не может вернуться к нормальной работе. «Говорить о критической ситуации я бы не стал — и на федеральном уровне, и на уровне правительства столицы принято несколько пакетов мер поддержки бизнеса», — отметил Ефимов.

По состоянию на понедельник, 25 мая, в России зафиксировано 8946 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Всего с начала эпидемии с стране заболели свыше 350 тысяч человек.

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