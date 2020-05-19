Названо количество нашедших работу во время эпидемии россиян

В апреле на фоне распространения коронавируса в России более 1,1 миллиона жителей страны нашли новую работу. Об этом в интервью программе «Познер» на Первом канале сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

По его словам, окончательно оценить ситуацию и дальнейшие планы действий можно будет только в конце июня, когда закончится срок действий большинства мер поддержки, введенных в связи с COVID-19. «Ожидаю, что у нас стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают предприятия, будет четко сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных», — поделился Котяков.

Он также добавил, что среди безработных много и тех, кто прежде работал в «сером» секторе экономики. Власти будут стараться помочь им найти официальное место работы.

По прогнозам экспертов, большие потери в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями будут наблюдаться в сегменте среднего и малого бизнеса. Там ожидается закрытие 15-25 процентов предприятий или около миллиона субъектов рынка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!