Минтруд оценил возможность сценария с шестью миллионами безработных в России

Министерство труда и социальной защиты России оценило возможность сценария, по которому число безработных в стране увеличится до пяти-шести миллионов. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков в интервью на телеканале «Россия 24».

По словам Котякова, подобный сценарий рассматривается как один из вариантов развития событий, который Минтруд просчитывал. «Мы четко отследили тенденции, которые сегодня складываются на рынке», — сказал он.

При этом министр напомнил, что на данный момент формируются пакеты антикризисных мер, которые помогают отслеживать тенденцию сохранения занятости населения. Он подчеркнул, что большинство мер попадают в точку и помогают предпринимателям сохранить коллективы.

Ранее Антон Котяков сообщил, что на данный момент в России насчитывается 950 тысяч официально безработных граждан. По его словам, рост безработицы в стране сдержанный и находится в пределах прогноза министерства.

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