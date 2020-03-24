Ситуацию на российском рынке труда назвали спокойной

Ситуация на российском рынке труда сейчас спокойная, заявил заместитель главы Минтруда Всеволод Вуколов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Его слова приводит ТАСС.

Вуколов уточнил, что, по последним данным, в базе вакансий размещено около 1,5 миллиона предложений от работодателей. Более 800 тысяч человек зарегистрированы как безработные.

Также он сообщил, что, поскольку многие организации отправляют своих сотрудников на удаленную работу, Минтруд перевел мониторинг этой ситуации на еженедельный режим. Первые отчеты по удаленным работникам будут получены в конце этой недели.

Обеспечение эффективной занятости россиян — одна из целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован до конца 2024 года. На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект также направлен на оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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