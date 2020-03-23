Предприятия российского региона резко нарастили производительность

Промышленное производство в Тамбовской области по итогам двух первых месяцев 2020 года выросло на 15,5 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го. Об этом сообщает издание «Независимый публицист» со ссылкой на данные Тамбовстата.

В то же время предприятия обрабатывающей отрасли региона нарастили производительность на 18,1 процента.

Резкий рост физического объема в январе наблюдали производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов — в 2,5 раза. Производство оптических и электронных изделий выросло на 48,3 процента, пищевых продуктов — на 21,1 процента, химических веществ и продуктов — на 20,8 процента, изделий текстиля — на 10,4 процента, продуктов металлургии — на 17,2 процента, обработка древесины и производстве изделий из нее — 15,2 процента.

В общей сложности за январь и февраль обрабатывающие предприятия отгрузили товаров и выполнили услуг и работ на 23,7 миллиарда рублей.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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