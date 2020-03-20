Предприятия российского региона перейдут на бережливое производство

Предприятия Ставропольского края перейдут на бережливое производство в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития региона.

В общей сложности в проект вошли уже 23 предприятия. По данным ТАСС, до конца 2020 года их должно быть 30, а до конца 2024-го — 130. В этих компаниях работают эксперты федерального и регионального центров компетенций. Они проводят диагностику, указывают на слабые места и вместе с персоналом пересматривают производственную цепочку.

«Те результаты, которые получили предприятия, действительно показывают его [национального проекта] эффективность. Рентабельность на некоторых увеличилась не менее чем на 30 процентов», — сказал министр экономического развития Ставрополья Сергей Крынин.

Так, предприятие «Баксанский бройлер» уже полгода находится в проекте и может подвести итоги. Количество рабочих часов сократилось с 12 до 10. Кроме оптимизации технического процесса проводится обучение сотрудников. Для бизнеса эти услуги бесплатные — в рамках федеральной и региональной поддержки.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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