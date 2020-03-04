Российский регион достигнет цели по нацпроекту досрочно

Тульская область достигнет цели по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» досрочно, к 2022 году. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на директора Фонда развития промышленности региона Дмитрия Пронина.

По его словам, для достижения показателей нацпроекта в Тульской области на предприятиях проводится работа экспертов, помогающих наладить производственные процессы. «Организована поддержка экспорта, обучение управленческих кадров. В прошлом году обучение прошли более двух тысяч человек при норме в тысячу», — сказал Пронин.

Он отметил, что получение новых знаний сотрудниками предприятий — одна из самых важных частей нацпроекта, который действует в Тульской области уже три года. Отраслевая принадлежность участников постоянно расширяется. С 2019 года к проекту могут присоединяться предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Сейчас около половины предприятий представляют обрабатывающую промышленность.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Его цель — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Куратор нацпроекта — первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!