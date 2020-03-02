Две тысячи специалистов в Ленинградской области пройдут переподготовку

Две тысячи специалистов в Ленинградской области пройдут программу опережающего обучения до 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

На переподготовку кадров в ближайшие два года в области будет выделено около 36,8 миллиона рублей. По словам председателя комитета по труду и занятости населения региона Аллы Астратовой, с каждым годом запрос на повышение квалификации и переподготовку работников увеличивается. «Благодаря внедрению системы опережающей профессиональной подготовки кадров предприятия области своевременно обеспечиваются качественными трудовыми ресурсами», — отметила она.

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Система подготовки кадров для компаний, реализующих инвестиционные проекты или модернизирующих свои мощности, действует в регионе с 2017 года. За это время участие в ней приняли 13 предприятий; более 1,2 тысячи сотрудников прошли обучение по 30 образовательным программам и сохранили свои рабочие места.

В этом году Ленинградская область вошла в национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», который будет реализован до конца 2024 года. Всего на проект выделят 52,1 миллиарда рублей. Его цель — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Куратор нацпроекта — первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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