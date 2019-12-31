Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда

Еще три предприятия Башкирии присоединились к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает местное издание «Молодежная газета».

Ими стали ООО «Строп-Комплект», ООО «РЕМЭКС» и Давлекановский завод нефтяного машиностроения (АО «Нефтемаш»).

«Возможность участия в национальном проекте по программам повышения производительности труда — это приоритетная программа развития ООО «Завод СтропКомплект» в области операционной эффективности. Повышение производительности труда, увеличение объёма выпуска продукции, выход на новые рынки, а также создание новых продуктов и услуг невозможны без развития производственной системы в организации. Главной ценностью в нашей компании являются люди. Вкладывая средства в развитие и обучение наших сотрудников, мы закладываем фундамент для быстрого и эффективного роста компании», — отметил руководитель ООО «Строп-Комплект» Игорь Зенкин.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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