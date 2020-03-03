В российском регионе модернизируют кадровые центры

Кадровые центры Калужской области модернизируют до 2025 года в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщила телерадиокомпания «Ника» по итогам заседания с участием врио губернатора региона Владислава Шапши и представителей местного министерства труда и социальной защиты.

В 2019 году в здании калужского центра занятости населения провели капитальный ремонт, закупили новое оборудование и внедрили новые подходы к оказанию с услуг. На очереди — центр занятости Боровского района, его планируют модернизировать в 2020-м.

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Кроме того, в рамках нацпроекта 17 местных предприятий организовали обучение своих сотрудников, всего их было более 1,8 тысячи человек.

Министр труда Калужской области Павел Коновалов в своем отчетном докладе уточнил, что в 2019 году за услугами в сфере занятости населения обратились 68 тысяч человек. Из них 23,2 тысячи интересовались вопросами трудоустройства. Он также отметил, что работой были обеспечены 55 процентов инвалидов, обратившихся в центры занятости.

Калужская область входит в число 16 пилотных регионов по модернизации органов службы занятости в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован до конца 2024 года. Всего на проект выделят 52,1 миллиарда рублей. Его цель — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Куратор нацпроекта — первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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