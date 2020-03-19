Предприятия российского региона нарастят производительность

Производительность труда на несырьевых предприятиях Сахалинской области вырастет на 20 процентов к 2024 году. Эту возможность перед компаниями открыл национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», сообщается на сайте регионального правительства.

Нацпроект предусматривает финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки компаний. «Участие в нацпроекте сахалинских компаний — это возможность реализовать передовые методики повышения производительности труда за счет внутренних ресурсов. Это позволит бизнесу выйти на устойчивый рост и стать высоко конкурентоспособными в своей нише», — сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев на встрече с бизнес-сообществом.

Первым сахалинским предприятием, начавшим реализацию нацпроекта, стала птицефабрика «Островная». С ее персоналом сейчас работает специалист Федерального центра компетенций: он обучает сотрудников основам бережливого производства, которые позволяют максимально эффективно использовать рабочее время и пространство. Теперь руководство и сотрудники птицефабрики должны улучшить качество мяса птицы, сократить простои техники и рабочих, исключить падеж птицы при перевозке. В итоге это скажется на себестоимости продукции.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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