В России начнут производить гороховый протеин

Завод глубокой переработки гороха, в том числе в протеин, появится в Липецкой области в 2023 году. Строительством займется компания «Анева», которая стала резидентом особой экономической зоны «Липецк», сообщается на сайте региональной администрации.

Горох на новом заводе будут перерабатывать в белковые ингредиенты, пищевые волокна и крахмальную продукцию — всего около 50 тысячи тонн в год. «Сухой горох — один из немногих источников растительного белка, который не вызывает у людей аллергических реакций, экологичен в производстве и переработке», — рассказали в администрации.

По словам генерального директора «Аневы» Александра Уваркина, это будет первое в России предприятие подобного уровня, обеспечивающее производство изолята горохового белка (протеина).

Для строительства завода выделен участок площадью 20 гектаров, планируемые инвестиции — более четырех миллиардов рублей. Численность сотрудников завода составит 75 человек со средней заработной платой свыше 60 тысяч рублей.

Особая экономическая зона «Липецк» образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году. Ее площадь — около 2,3 тысячи гектаров. В зоне производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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