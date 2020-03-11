Названы самые дефицитные профессии в России

Самыми дефицитными профессиями в России названы инженер (100 процентов по шкале дефицитности), учитель (86 процентов) и врач (84 процента). К такому выводу пришли специалисты Национального агентства развития квалификаций (НАРК) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе опроса работодателей страны, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Также в списке оказались представители редких специальностей, например, оператора по подземному ремонту скважин.

Отмечается, что главными проблемами для работодателей стали отсутствие кандидатов или необходимой у них квалификации (20 процентов), низкий уровень зарплаты по сравнению с другими компаниями (15 процентов), недостаток выпускников с требуемой квалификацией (13 процентов) и завышенные ожидания претендентов (8 процентов).

От своих сотрудников работодатели ждут прежде всего умения работать в коллективе — этот навык они оценили на 4,32 балла из 5. Также были названы самообразование (4,25 балла), деловая коммуникация (4,1 балла), инициативность (4,07 балла) и применение информационно-коммуникационных технологий (4,06 балла).

В опросе приняли участие более 13 тысяч руководителей предприятий, линейных руководителей и сотрудников HR-служб. От них были получены данные о 4691 квалификации.

Обеспечение эффективной занятости и повышение квалификации сотрудников стали одними из целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован до конца 2024 года. На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Среди других целей проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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