Единственное автотранспортное предприятие Ямала отчиталось об успехах

Новоуренгойское автотранспортное предприятие, единственное на Ямале, подвело промежуточные итоги реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и отчиталось об успехах. Об этом сообщает газета «Красный север».

В компании была сформирована рабочая группа, в которую вошли специалисты всех направлений — от инженерно-технического состава до линейных слесарей. На каждом участке они определили проблемы и план действий. В итоге с начала реализации нацпроекта общая выработка предприятия выросла на 16 процентов, межремонтный пробег увеличился вдвое, количество сходов с линии уменьшилось на 69 процентов, время техосмотра сократилось на треть.

За счет оптимизации удалось закрыть вакантные места: в процесс вовлекли всех штатных сотрудников, дали им возможность заработать. Для стимулирования сотрудников руководство предприятия разрабатывает положение о премировании.

К 2024 году компания предполагает увеличить производительность труда на 30 процентов. Вместе с тем государством предусмотрены преференции для повышения квалификации сотрудников, использовать которые предполагается в сотрудничестве с центром занятости.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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