Больницы и школы российского региона получат гранты на повышение качества услуг

Учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты Арзамаса, Дивеева и Сарова Нижегородской области получат гранты на реализацию проектов по внедрению бережливых технологий, которые позволят повысить качество услуг. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Конкурс на получение грантов организовал благотворительный фонд Преподобного Серафима Саровского при поддержке правительства Нижегородской области. Отбор проектов состоится в апреле текущего года.

Арзамас, Дивеево и Саров выбраны в качестве экспериментальных площадок для испытания лучших практик бережливого производства правительством Нижегородской области совместно с госкорпорацией «Росатом».

По словам первого заместителя губернатора Евгения Люлина, в 2020 году в регионе будет реализовано не менее 1,5 тысячи проектов в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». «Эти проекты касаются не только промышленности и сельского хозяйства, но и социальной сферы, где главная цель — повышение качества услуг для нижегородцев», — уточнил он.

В качестве примеров Люлин привел сокращение сроков предоставления документов в МФЦ и удобную запись в поликлинику, а также избавление учителей местных школ от заполнения ненужных бумаг.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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