Российский регион перешел на систему бережливого производства

Несколько предприятий и ведомств Якутии перешли на систему бережливого производства в рамках проекта «Эффективный регион», запущенного в начале 2018 года. Об этом сообщается на информационном портале республики.

Проект запущен в регионе госкорпорацией «Росатом». Ее специалисты помогают якутским властям в применении методов производственной системы на предприятиях. Их конечная цель — повышение производительности труда, внедрение бережливых технологий и совершенствование рабочих процессов.

Участниками проекта стали министерство культуры и духовного развития, министерство образования и науки, министерство по физической культуре и спорту, а также компании «Водоканал», «Ленское объединенное речное пароходство», «Теплоэнергосервис», «Якутская птицефабрика».

Так, в «Водоканале» запланировали оптимизировать процессы заключения договоров с организациями и сбора платежей с населения, а также внедрить автоматизированную программу «Претензионно-исковая работа». Задачи по оптимизации производственных процессов решают и на «Якутской птицефабрике». Это, в свою очередь, требует модернизации устаревшего оборудования предприятия.

Глава Якутии Айсен Николаев призвал до конца 2020 года увеличить количество участников проекта минимум до 50. Он также рекомендовал взаимодействовать с Высшей школой инновационного менеджмента, где будет открыт учебный центр по обучению методов бережливого производства «Фабрика процессов».

До конца 2024 года в России реализуют национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», на который выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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