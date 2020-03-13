Российский регион вдвое перевыполнил план по нацпроекту

Удмуртия вдвое перевыполнила план по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году. Об этом заявил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон, сообщается на сайте главы и правительства республики.

Соломон уточнил, что в прошлом году в нацпроект вошло 30 удмуртских предприятий вместо планируемых 15. К 2024-му, по его словам, планируется обучить инструментам бережливого производства около 700 сотрудников.

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В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов назвал нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» одним из важнейших для региона. «Одна из успешных наших компаний — "Новый дом", производящая краски, вошла в этот проект. Что в достаточно короткий срок они получили? Цикл производства одной банки краски сократился с 17 часов до 3,5 часа. Один сотрудник раньше делал около 3,2 тысячи банок краски, сейчас более 5 тысяч. Это влияет на себестоимость и, соответственно, повышает конкурентноспособность», — рассказал он.

Бречалов объяснил, что это очень важно, поскольку компания стала больше продавать, больше получать денег и больше перечислять в бюджет Удмуртии. Именно эти деньги в дальнейшем идут на социальное обеспечение граждан.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. На него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год. Его куратором назначен первый зампред председателя правительства России Андрей Белоусов.

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