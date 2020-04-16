Минтруд отчитался о числе полученных заявок о признании безработными за неделю

Более 180 тысяч россиян подали заявки на портале «Работа в России» для признаниях их безработными за последнюю неделю, заявил министр труда Антон Котяков на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Глава ведомства отчитался о введении дистанционного порядка регистрации граждан в качестве безработных. По его словам, подать заявление можно, не нарушая режима самоизоляции: для этого необходимо заполнить заявление и резюме на портале.

Костюков подчеркнул, что число безработных увеличилось на 44 тысячи с начала года и достигло 735 тысяч граждан. Он напомнил, что максимальный размер пособия по безработице составляет 12,1 тысячи рублей. Россияне, которые потеряли работу после 1 марта, могут рассчитывать на максимальный размер пособия в течение трех месяцев — в апреле, мае и июне. Причем граждане, у которых есть несовершеннолетние дети, дополнительно получат по три тысячи рублей на ребенка.

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По данным «Ромир», 12 процентов москвичей остались без работы из-за пандемии коронавируса. Около трети горожан временно перестали работать, еще примерно столько же серьезно потеряли в доходах. Тридцать процентов объявили, что в их жизни пока ничего не поменялось.

По состоянию на 16 апреля Россия находится на 15-м месте по числу зараженных коронавирусом. В стране коронавирус выявили у 24 490 человека, 198 умерли, более 1900 выздоровели.

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