Минтруд отчитался о числе полученных заявок о признании безработными за неделю

Более 180 тысяч россиян подали заявки на портале «Работа в России» для признаниях их безработными за последнюю неделю, заявил министр труда Антон Котяков на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Глава ведомства отчитался о введении дистанционного порядка регистрации граждан в качестве безработных. По его словам, подать заявление можно, не нарушая режима самоизоляции: для этого необходимо заполнить заявление и резюме на портале.
Костюков подчеркнул, что число безработных увеличилось на 44 тысячи с начала года и достигло 735 тысяч граждан. Он напомнил, что максимальный размер пособия по безработице составляет 12,1 тысячи рублей. Россияне, которые потеряли работу после 1 марта, могут рассчитывать на максимальный размер пособия в течение трех месяцев — в апреле, мае и июне. Причем граждане, у которых есть несовершеннолетние дети, дополнительно получат по три тысячи рублей на ребенка.
По данным «Ромир», 12 процентов москвичей остались без работы из-за пандемии коронавируса. Около трети горожан временно перестали работать, еще примерно столько же серьезно потеряли в доходах. Тридцать процентов объявили, что в их жизни пока ничего не поменялось.
По состоянию на 16 апреля Россия находится на 15-м месте по числу зараженных коронавирусом. В стране коронавирус выявили у 24 490 человека, 198 умерли, более 1900 выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения