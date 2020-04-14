Путин анонсировал новые меры поддержки экономики

Российские власти рассматривают вопрос введения новых мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства напомнил, что средства, уже выделенные на эти цели, достигают порядка 1,2 процента ВВП, также содействие окажет Центробанк. «И это не все, мы, разумеется, думаем над следующими шагами поддержки экономики», — анонсировал президент.

Ранее президент заявил о необходимости принять экстраординарные меры, чтобы остановить распространение болезни. По его словам, при необходимости для борьбы с эпидемией могут быть задействованы военные.

По оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, если карантинные меры продолжатся, падение российского ВВП может составить около 5 процентов. Число безработных в стране рискует вырасти до восьми миллионов человек. Чтобы помочь гражданам, считает он, нужно увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице. Кудрин считает, что российская финансовая система в состоянии справиться с такой нагрузкой.

За последние сутки в стране зафиксировали более 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, по состоянию на вторник, 14 апреля, превышает 21 тысячу человек.

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