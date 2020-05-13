Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат

Президент России Владимир Путин в ходе совещания раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, он попросил чиновников обратить внимание на исполнительскую дисциплину. Об этом сообщает ТАСС в среду, 13 мая.

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«Пока несколько раз не сказал, не во всех регионах провели выплаты медработникам», — сказал он.

Глава государства отметил, что портал госуслуг не справился с объемом заявок на пособие в размере 10 тысяч рублей.

11 мая Владимир Путин объявил о новых выплатах на детей. Так, каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Также указом президента устанавливаются дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет. Мера поддержки рассчитана на три месяца. Как посчитали в Минтруде, эти выплаты смогут получить почти 1,7 миллиона семей.

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