Путин объявил о новых выплатах на детей

Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. Трансляция обращения главы государства к нации доступна на YouTube.

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«Предлагаю установить выплаты в пять тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет», — продолжил он.

По словам Путина, в связи с пандемией дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ.

В ходе обращения к нации президент заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. При этом он подчеркнул, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. Глава государства также призвал граждан усилить личные меры профилактики коронавируса. Особенную осторожность он попросил проявить людей старшего возраста.

«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками Но сейчас нужно еще потерпеть», — сказал он.

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