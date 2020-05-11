В правительстве назвали число претендующих на выплаты семей с детьми

Дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет. Об этом сообщили в пресс- службе Минтруда России, передает ТАСС.

Отмечается, что правительство выделит на дополнительные выплаты около 25 миллиардов рублей. «Дополнительную поддержку смогут получить семьи, в которых единственный ребенок родился до 1 января 2020 года и не достиг трехлетнего возраста. Всего в России почти 1,7 миллиона таких детей», — заявили в ведомстве.

Ранее в России действовало ограничение на получение денег на детей до трех лет. Так, в апреле-июне поддержку в виде пяти тысяч рублей могли получить только те семьи, которые имеют право на материнский капитал. В настоящий момент выплаты могут быть назначены почти на пять миллионов детей, из них 3,3 миллиона растут в семьях, имеющих право на материнский капитал.

«Выплата будет начисляться за период с апреля по июнь. Для получения выплаты родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Заявление можно подать до 1 октября 2020 года, при этом право на получение выплаты должно возникнуть до 1 июля 2020 года», — добавили в пресс-службе.

Ранее 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. По его словам, в связи с пандемией дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ.

После этого на портале госуслуг произошел сбой. В компании «РТ Лабс», операторе сайта госуслуг, заявили, что сбой, вероятно, произошел из-за возросшей нагрузки. Сайт не выдержал обращений россиян за материальной помощью.

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