Президент России Владимир Путин рассказал о сложном и долгом процессе борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, прямая трансляция которого ведется в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

По его словам, выход из режима ограничений должен быть последовательным и осторожным. Он отметил, что права на ошибку нет.

«Нам нельзя допустить срыва, отката назад. (...) Опасно и безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки, не принимая мер по поддержке экономики, нельзя», — сказал Путин, заявив о завершении периода нерабочих дней 12 мая.

За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за сутки составил 78,1 тысячи человек.

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