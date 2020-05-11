Президент России Владимир Путин оценил эффект от режима самоизоляции. Трансляция выступления главы государства велась на телеканале «Россия 24» в YouTube.

По словам главы государства, он позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости. В то же время он отметил, что выход из режима самоизоляции быстрым не будет. Путин отметил, что Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений.

Ранее Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается.

В России за сутки выявили 11,6 тысячи новых случаев заражения, общее число зараженных превысило 221 тысячу.

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