Раскрыты подробности нового обращения Путина к россиянам

Кремль раскрыл подробности нового обращения президента России Владимира Путина к россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы, речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин выступит с обращением к россиянам в начале совещания по коронавирусу, пишет ТАСС.

Как сообщалось ранее, обращение главы государства запланировано на вторую половину дня.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина 11 мая запланировано совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней.

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