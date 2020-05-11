Анонсировано новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин 11 мая выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в выступлении главы государства, которое запланировано на вторую половину дня, речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране на фоне распространения коронавируса, а также мерах по поддержке граждан и экономики.

В предыдущий раз российский лидер обращался к россиянам 28 апреля, перед совещанием с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что опасность дальнейшего широкого распространения инфекции не миновала, и призвал граждан соблюдать режим самоизоляции. Также Путин объявил о продлении нерабочих дней.

За сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом, общее количество заболевших превысило 220 тысяч. От заболевания умерли более двух тысяч россиян, по всему миру — 282 тысячи человек.

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