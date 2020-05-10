Путин пообещал укрепить войска при любых обстоятельствах

Президент России Владимир Путин в ходе поздравления выпускников военных вузов с окончанием учебы заявил, что намеченные планы по укреплению всех родов и видов войск будут исполнены при любых обстоятельствах. Видеообращение главы государства опубликовала на своем сайте пресс-служба Кремля.

Он также пообещал оснастить российскую армию современной техникой, в том числе не имеющими аналогов в мире высокоточными и сверхзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами. «Будем и дальше развивать, совершенствовать вооруженные силы», — подчеркнул Путин.

Российский лидер выразил уверенность в том, что новоиспеченные офицеры в своей службе будут равняться на поколение победителей Великой Отечественной войны и эффективно применять полученные в вузах знания и навыки. По словам главы государства, российская армия должна быть всегда сильной и готовой обеспечить безопасность граждан страны.

Ранее 9 мая Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля, а после выступил с торжественным обращением к россиянам. В частности, он пообещал, что масштабные торжественные празднования 75-летия Победы в Москве еще состоятся: будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».

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