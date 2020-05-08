Путин поздравил мировых лидеров и отдельно народы Грузии и Украины с Победой

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в адрес лидеров стран бывшего СССР и отдельно граждан Грузии и Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 8 мая.

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Так, телеграммы с поздравлениями направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии.

Российский лидер направил послания к 75-летию Победы и лидерам стран антигитлеровской коалиции. Так, в телеграмме премьер-министру Великобритании Борису Джонсону Путин выразил надежду на то, что «память о боевом братстве военной поры поможет развитию конструктивного российско-британского диалога».

В послании американскому коллеге Дональду Трампу Путин заверил, что в Москве никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве. Обращаясь к президенту Франции Эммануэлю Макрону, глава российского государства вспомнил о подвиге летчиков эскадрильи «Нормандия — Неман».

Ранее в пятницу Путин пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма.

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