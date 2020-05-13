Тысячи россиян с ипотекой попросили о помощи

В первом квартале 2020-го около 8 тысяч россиян, ранее оформивших ипотечные кредиты, обратились в банки с просьбой о предоставлении ипотечных каникул. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка в среду, 13 мая.

Всего за время действия закона о таких каникулах (закон №76-ФЗ «О праве на ипотечные каникулы» вступил в силу летом 2019-го) об отсрочке выплат или снижении платежей кредиторов попросили 24 тысячи ипотечных заемщиков. Более 2,3 тысячи человек уже воспользовались помощью, 76 процентов из них успешно вернулись в график платежей.

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Больше всего заявок на ипотечные каникулы поступило в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Башкирии и Краснодарском крае, следует из материалов ЦБ. Банки в среднем удовлетворили более 60 процентов таких заявок.

В 2020 году в России был принят новый закон об ипотечных каникулах — взять «кредитную паузу» можно из-за коронавируса. «По новому антикризисному закону условия получения таких каникул проще, но обратиться за ними можно только до 1 октября 2020 года, — поясняется в сообщении ЦБ. — При этом максимальный размер ипотечного кредита, по которому можно получить ипотечные каникулы по федеральному закону №76-ФЗ, сейчас составляет 15 миллионов рублей, в то время как по новому закону правительством РФ установлены диапазоны от 2 миллионов до 4,5 миллиона рублей в зависимости от региона».

Ранее, в апреле, сообщалось, что новые лимиты кредитов, по которым могут быть предоставлены ипотечные каникулы в рамках поддержки граждан в период распространения коронавируса, позволят оказать помощь более чем 73 процентам российских заемщиков. По подсчетам аналитиков, в Москве послабления могут получить две трети (68 процентов) ипотечников, в Подмосковье — 64 процента, в Санкт-Петербурге — 70 процентов, на Дальнем Востоке — 80 процентов.

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